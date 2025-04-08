Футболист сборной Украины попал в рейтинг самых дорогих центральных защитников мира

Илья Забарный

Реклама

Украинский футболист английского "Борнмута" Илья Забарный вошел в список самых дорогих центральных защитников мира по версии авторитетного портала Transfermarkt.

В списке самых дорогих центрбэков планеты 22-летний украинец расположился на 27-й позиции.

Трансферная стоимость украинского защитника составляет 40 миллионов евро.

Реклама

Лидируют в этом рейтинге представители лондонского "Арсенала" и миланского "Интера" Уильям Салиба и Алессандро Бастони соответственно, стоимость которых оценили в 80 миллионов евро.

В топ-5 также попали Габриэл из "Арсенала" (75 млн евро), Пау Кубарси из "Барселоны" (70 млн евро) и Рубен Диаш из "Манчестер Сити" (70 млн евро).

Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира по версии Transfermarkt

1. Уильям Салиба ("Арсенал") – 80 млн евро

2. Алессандро Бастони ("Интер") – 80 млн евро

3. Габриэл ("Арсенал") – 75 млн евро

4. Пау Кубарси ("Барселона") – 70 млн евро

5. Рубен Диаш ("Манчестер Сити") – 70 млн евро

6. Ибраима Конате ("Ливерпуль") – 60 млн евро

7. Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед") – 55 млн евро

8. Сантьяго Мурилло ("Ноттингем") – 55 млн евро

9. Леви Колуилл ("Челси") – 55 млн евро

10. Микки Ван де Вен ("Тоттенхэм") – 55 млн евро

…

27. Илья Забарный ("Борнмут") – 40 млн евро

Забарный выступает в составе "Борнмута" с января 2023 года, когда перешел из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро.

В этом сезоне Илья сыграл 29 поединков в АПЛ, не отличившись результативными действиями.

За сборную Украины защитник провел 47 матчей, забив два гола.

За семь туров до конца "Борнмут" занимает десятое место в таблице АПЛ, набрав 45 очков за 31 поединок.

В следующем туре АПЛ "вишни" 14 апреля будут принимать "Фулхэм".