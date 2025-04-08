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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
563
Время на прочтение
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Футболист сборной Украины попал в рейтинг самых дорогих центральных защитников мира

Трансферная стоимость Ильи Забарного составляет 40 миллионов евро.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Илья Забарный

Илья Забарный

Украинский футболист английского "Борнмута" Илья Забарный вошел в список самых дорогих центральных защитников мира по версии авторитетного портала Transfermarkt.

В списке самых дорогих центрбэков планеты 22-летний украинец расположился на 27-й позиции.

Трансферная стоимость украинского защитника составляет 40 миллионов евро.

Лидируют в этом рейтинге представители лондонского "Арсенала" и миланского "Интера" Уильям Салиба и Алессандро Бастони соответственно, стоимость которых оценили в 80 миллионов евро.

В топ-5 также попали Габриэл из "Арсенала" (75 млн евро), Пау Кубарси из "Барселоны" (70 млн евро) и Рубен Диаш из "Манчестер Сити" (70 млн евро).

Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира по версии Transfermarkt

1. Уильям Салиба ("Арсенал") – 80 млн евро

2. Алессандро Бастони ("Интер") – 80 млн евро

3. Габриэл ("Арсенал") – 75 млн евро

4. Пау Кубарси ("Барселона") – 70 млн евро

5. Рубен Диаш ("Манчестер Сити") – 70 млн евро

6. Ибраима Конате ("Ливерпуль") – 60 млн евро

7. Лени Йоро ("Манчестер Юнайтед") – 55 млн евро

8. Сантьяго Мурилло ("Ноттингем") – 55 млн евро

9. Леви Колуилл ("Челси") – 55 млн евро

10. Микки Ван де Вен ("Тоттенхэм") – 55 млн евро

27. Илья Забарный ("Борнмут") – 40 млн евро

Забарный выступает в составе "Борнмута" с января 2023 года, когда перешел из киевского "Динамо" за 27 миллионов евро.

В этом сезоне Илья сыграл 29 поединков в АПЛ, не отличившись результативными действиями.

За сборную Украины защитник провел 47 матчей, забив два гола.

За семь туров до конца "Борнмут" занимает десятое место в таблице АПЛ, набрав 45 очков за 31 поединок.

В следующем туре АПЛ "вишни" 14 апреля будут принимать "Фулхэм".

Дата публикации
Количество просмотров
563
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