Футболист сборной Украины продлил контракт с европейским клубом

Эдуард Соболь будет играть за "Брюгге" как минимум до 2025 года.
Украинский защитник Эдуард Соболь продлил контракт с бельгийским "Брюгге".
Об этом сообщается на официальном сайте действующего победителя Лиги Жупиле.
Новое соглашение 27-летнего украинца с "черно-синими" рассчитано до лета 2025 года.
Добавим, что Соболь перебрался в "Брюгге" в 2019 году. С тех пор он провел за клуб 121 матч. Вместе с командой Эдуард трижды становился чемпионом Бельгии (2020-2022) и победил в Суперкубке-2021.
В этом сезоне на счету игрока сборной Украины 11 матчей за "черно-синих" во всех турнирах, один забитый мяч.
- После 14 туров "Брюгге", цвет которого кроме Соболя защищает также украинский форвард Роман Яремчук, с 29 очками занимает третье место в чемпионате Бельгии. Лидирует с 37 баллами "Генк".
- Кроме того, в сезоне-2022/23 "Брюгге" впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
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