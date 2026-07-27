Футболист сборной Украины травмировался в матче за немецкий клуб — на сколько он выбыл

Ефим Конопля / facebook.com/borussia.global

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Защитник сборной Украины Ефим Конопля, который недавно перешел в "Боруссию" Менхенгладбах, травмировался в товарищеском матче за немецкий клуб.

26-летний украинец не смог доиграть контрольный поединок против клуба "Рот-Вайсс Эссен", который выступает в третьем по силе дивизионе Германии.

Уже на 10-й минуте встречи соперник жестко влетел в правое колено Конопли, в результате чего украинец покинул поле и сразу же был заменен.

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Позже клуб Ефима сообщил, что у Конопли надрыв медиальной коллатеральной связки правого колена.

Из-за такого повреждения защитник пропустит ориентировочно несколько недель.

Напомним, Конопля присоединился к "Боруссии" Менхенгладбах летом этого года, перейдя из донецкого "Шахтера". Контракт Ефима с немецкой командой рассчитан до 30 июня 2029 года.

Первый официальный матч этого сезона "Боруссия" Менхенгладбах сыграет 23 августа в Кубке Германии против "Шотта".

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Ранее сообщалось, что украинский форвард "Ромы" Артем Довбик нашел себе новый клуб.

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