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Футболист сборной Украины травмировался в матче за немецкий клуб — на сколько он выбыл
Ефим Конопля получил повреждение в товарищеском поединке за "Боруссию" Менхенгладбах.
Защитник сборной Украины Ефим Конопля, который недавно перешел в "Боруссию" Менхенгладбах, травмировался в товарищеском матче за немецкий клуб.
26-летний украинец не смог доиграть контрольный поединок против клуба "Рот-Вайсс Эссен", который выступает в третьем по силе дивизионе Германии.
Уже на 10-й минуте встречи соперник жестко влетел в правое колено Конопли, в результате чего украинец покинул поле и сразу же был заменен.
Позже клуб Ефима сообщил, что у Конопли надрыв медиальной коллатеральной связки правого колена.
Из-за такого повреждения защитник пропустит ориентировочно несколько недель.
Напомним, Конопля присоединился к "Боруссии" Менхенгладбах летом этого года, перейдя из донецкого "Шахтера". Контракт Ефима с немецкой командой рассчитан до 30 июня 2029 года.
Первый официальный матч этого сезона "Боруссия" Менхенгладбах сыграет 23 августа в Кубке Германии против "Шотта".
Ранее сообщалось, что украинский форвард "Ромы" Артем Довбик нашел себе новый клуб.