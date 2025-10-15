Футболист сборной Украины вошел в символическую команду недели отбора ЧМ-2026

Руслан Малиновский / © УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский попал в команду недели по итогам октябрьских матчей европейского отбора на чемпионат мира-2026.

По данным аналитического портала SofaScore, 32-летний украинец получил оценку 8,8 за свое выступление в поединке против Азербайджана (2:1).

Символическая сборная недели отбора ЧМ-2026 по версии SofaScore / sofascore.com

В игре против азербайджанцев Малиновский отдал результативную передачу и забил победный гол, в результате чего получил награду "Лев матча".

Перед этим Руслан также был признан "Львом матча" с Исландией (5:3), в котором он оформил дубль.

Отметим, что Малиновский больше года не вызывался в сборную Украины. Хавбек итальянской "Дженоа" вернулся в национальную команду после тяжелой травмы и реабилитации. В сентябре 2024 года он получил травму правой лодыжки – вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости, после чего перенес операцию.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" в Париже сыграют с Францией, а 16 ноября в Варшаве примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.