Футболист сборной Украины впервые после травмы колена сыграл за немецкий клуб

Ефим Конопля / facebook.com/borussia.global

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Защитник сборной Украины Ефим Конопля, который в межсезонье перешел в "Боруссию" Менхенгладбах, вернулся на поле после травмы колена.

27-летний украинец травмировался в конце июля в товарищеском матче против клуба "Рот-Вайсс Эссен", выступающего в третьем по силе дивизионе Германии.

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Из-за повреждения Конопля пропустил все пять официальных поединков "Боруссии" на старте нового сезона.

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Возвращение Ефима состоялось в товарищеской игре с клубом четвертого дивизиона "Зигеном", которую "Боруссия" выиграла со счетом 3:0. Украинец отыграл весь первый тайм.

Менхенгладбахцы провалили старт сезона, не набрав ни одного очка в четырех сыгранных турах Бундеслиги.

На этой неделе новым главным тренером команды был назначен Александер Блессин, который заменил на посту ранее уволенного Ойгена Полански.

После международной паузы на матче сборных "Боруссия" Менхенгладбах 11 октября проведет гостевой матч Бундеслиги против "Кельна".

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Ранее сообщалось, что сборная Украины определилась с заявкой на матч Лиги наций против Венгрии.

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