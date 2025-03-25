Футболист сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы

Максим Таловеров не поможет "Плимуту" в борьбе за сохранение прописки в Чемпионшипе.

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров выбыл до конца текущего сезона из-за травмы.

Об этом сообщил главный тренер английского клуба Мирон Муслич.

Причиной стало повреждение коленного сустава, которое 24-летний футболист получил в последнем матче за свой клуб. Из-за него Таловеров покинул лагерь сборной Украины и не смог помочь национальной команде в обоих поединках плей-офф Лиги наций против Бельгии.

Таловеров перешел в "Плимут" в январе 2025 года из австрийского ЛАСКа за 2 млн евро. Максим успел провести 11 матчей за английский клуб, отличившись 2 забитыми мячами, в том числе голом в ворота "Манчестер Сити" в поединке 1/8 финала Кубка Англии.

Сейчас "Плимут" занимает последнюю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа (второго по престижности английского дивизиона – прим.), имея 33 очка после 38 сыгранных матчей, и борется за сохранение прописки.

Ранее сообщалось, что аналитики оценили шансы сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026 по футболу.

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