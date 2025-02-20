Футболист сборной Украины забил дебютный гол в Англии и спас свою команду от поражения (видео)

Максим Таловеров принес "Плимуту" ничью в матче Чемпионшипа против "Лутона".

Защитник сборной Украины Максим Таловеров забил свой первый гол за английский "Плимут".

Произошло это в выездном матче 31-го тура Чемпионшипа (второго по престижности английского дивизиона – прим.) против "Лутона".

На 70-й минуте поединка 24-летний украинец ударом головой замкнул навес партнера с левого фланга, сравняв счет (1:1).

В итоге именно гол Таловерова стал последним в этой игре и позволил его команде завоевать очко. Максима признали лучшим игроком матча.

Видео гола Таловерова

Эти scénы вдоль путешествия Greens pic.twitter.com/AuzRPPpcS0 — Plymouth Argyle FC (@Argyle) 19 февраля 2025

"Плимут" сейчас занимает предпоследнее место в Чемпионшипе, имея 29 очков после 33 сыгранных матчей. "Лутон" с 28 баллами замыкает турнирную таблицу.

Таловеров перешел в "Плимут" в январе 2025 года из австрийского ЛАСКа за 2 млн евро. Максим уже провел мять матчей за английский клуб, но результативным действием отличился впервые.

Ранее сообщалось, что Таловеров помог "Плимуту" выбить "Ливерпуль" из Кубка Англии. В 1/8 финала команда украинца 1 марта на выезде сразится с "Манчестер Сити".

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