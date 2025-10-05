- Дата публикации
-
Футболист сборной Украины забил дебютный гол за клуб МЛС
Забитый мяч Александра Сватка не помог его команде избежать поражения.
Центральный защитник американского "Остина" Александр Сваток отличился голом в матче регулярного чемпионата МЛС против "Сент-Луис Сити".
На 36-й минуте поединка при счете 0:1 в пользу соперника 31-летний украинец головой замкнул подачу с углового.
Для Сватка этот гол стал дебютным в составе "Остина", за который он выступает с лета 2024 года. Всего в его активе 37 матчей за американскую команду.
Несмотря на то, что Александр сравнял счет во встрече, его клуб все же потерпел поражение со счетом 1:3.
Обзор матча "Остин" – "Сент-Луис Сити"
После этого матча клуб Сватка занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 44 очка.
"Остин" следующий матч в МЛС проведет 13 октября дома против "Лос-Анджелеса".
Напомним, что Сватка вызвали в сборную Украины на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2026 против Исландии и Азербайджана.