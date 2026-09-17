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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Футболист сборной Украины забил гол и сделал ассист в матче Кубка Греции

Александр Зубков отличился первыми результативными действиями в составе АЕКа.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Зубков

Александр Зубков / facebook.com/AEK.FC.OFFICIAL

Вингер сборной Украины Александр Зубков, который летом перешел из турецкого "Трабзонспора" в греческий АЕК, забил гол и сделал ассист в матче Кубка Греции против "Пансерраикоса".

30-летний украинец вышел в стартовом составе и отыграл полный поединок.

На 45+1-й минуте Александр отдал результативную передачу на Петроса Манталоса и помог сделать счет 6:0 в пользу своей команды.

А уже во втором тайме Зубков забил и сам — 7:0. Это его первые результативные действия в составе афинского клуба.

Матч завершился разгромной победой АЕКа со счетом 8:1.

Ранее сообщалось, что Зубков попал в состав сборной Украины на грядущие матчи Лиги наций.

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