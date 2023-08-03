Футболист сборной Украины Зинченко во второй раз стал отцом: трогательные фото

У Александра Зинченко и его жены Влады родилась еще одна дочь.
В семье футболиста лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александра Зинченко произошло пополнение. Его жена, телеведущая Влада Седан, родила девочку.
Радостной новостью супруги поделились в Instagram, опубликовав трогательные снимки с новорожденным ребенком.
"Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 02.08.2023", – подписал фотографии Саша.
Имя новорожденной пара пока не рассекретила.
Отметим, что для Александра и Влады это уже второй ребенок. 1 августа 2021 года у них родилась дочь Ева. Пара поженилась весной 2020 года.
Ранее сообщалось, что Влада Седан и Александр Зинченко рассекретили пол своего второго ребенка. Они устроили яркое шоу на стадионе и поделились в соцсетях роликом смонтированным под песню Бейонсе "Halo".
Напомним, в конце мая Зинченко стал послом UNITED24. Александр принял участие в организации благотворительного матча Game4Ukraine, который состоится 5 августа в Лондоне.
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