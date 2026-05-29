Футболист "Шахтера" и сборной Украины перешел в чемпионат Германии

Ефим Конопля

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля перешел в менхенгладбахскую "Боруссию".

Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

Клубы уже согласовали последние детали трансфера, а сам 26-летний футболист подписал личный контракт с немецкой командой, рассчитанный до 30 июня 2029 года.

"Ефим — физически сильный, техничный и самоотверженный фланговый защитник. Как основной игрок чемпионов Украины, который регулярно выступает в матчах сборной и играх Лиги чемпионов, он имеет богатый опыт и лидерские качества", — прокомментировал подписание украинца спортивный директор менхенгладбахского клуба Рувен Шредер.

"Я очень рад присоединиться к "Боруссии". Это очень большой клуб с многолетней историей и невероятной базой болельщиков. Сейчас я испытываю много эмоций, которые не могу объяснить. Понадобится несколько дней, пока я полностью все освою. Но я точно с нетерпением жду прекрасного времени в "Боруссии"", — сказал Конопля.

Ефим Конопля (справа) / facebook.com/borussia.global

Конопля является воспитанником академии "Шахтера". За первую команду "горняков" дебютировал в августе 2021 года и в целом провел в футболке "оранжево-черных" 114 матчей, забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач.

Вместе с "Шахтером" он выиграл 6 трофеев: трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), завоевал 2 Кубка Украины (2024, 2025) и Суперкубок Украины (2021).

"ФК "Шахтер" благодарит Ефима Коноплю за вклад в победы и достижения команды, самоотдачу и страсть на поле, за все эмоции и яркие моменты, пережитые вместе. Желаем новых успехов в дальнейшей футбольной карьере!" — сообщила пресс-служба донецкого клуба.

В сезоне-2025/26 Конопля принял участие в 25 матчах "Шахтера" во всех турнирах, отличившись двумя забитыми голами и четырьмя результативными передачами.

Также в активе защитника 27 поединков и два забитых мяча в составе сборной Украины.

В сезоне-2025/26 "Шахтер" стал чемпионом УПЛ и получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

"Боруссия" Мэнхенгладбах завершила сезон-2025/26 на 12-м месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

