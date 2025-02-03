Футболист "Шахтера" и сборной Украины перешел в турецкий клуб

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Зубков стал игроком "Трабзонспора".

О подписании 28-летнего украинского футболиста турецкий клуб объявил на своем официальном сайте.

Условия и сроки контракта не разглашаются. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Зубкова составит 6,5 млн евро.

Зубков является воспитанником академии "Шахтера", за которую выступал с 2011 года и становился финалистом Юношеской лиги УЕФА (2015). 23 сентября 2015 года дебютировал в составе главной команды "горняков".

Всего в футболке "оранжево-черных" он провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины.

В этом сезоне Зубков забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче за "Шахтер" во всех турнирах.

Следует отметить, что Зубков стал уже вторым футболистом "горняков", который в нынешнее трансферное окно перебрался в "Трабзонспор". Ранее в турецкую команду перешел украинский форвард Даниил Сикан.

В настоящее время "Трабзонспор" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 26 очков после 20 сыгранных матчей.

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