Футболист "Шахтера" и сборной Украины перешел в турецкий клуб

Александр Зубков продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Александр Зубков стал игроком "Трабзонспора".
О подписании 28-летнего украинского футболиста турецкий клуб объявил на своем официальном сайте.
Условия и сроки контракта не разглашаются. Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера Зубкова составит 6,5 млн евро.
Зубков является воспитанником академии "Шахтера", за которую выступал с 2011 года и становился финалистом Юношеской лиги УЕФА (2015). 23 сентября 2015 года дебютировал в составе главной команды "горняков".
Всего в футболке "оранжево-черных" он провел 107 матчей, забил 20 мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с клубом выиграл 9 трофеев: 4 титула чемпиона Украины, 4 Кубка Украины и 1 Суперкубок Украины.
В этом сезоне Зубков забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 21 матче за "Шахтер" во всех турнирах.
Следует отметить, что Зубков стал уже вторым футболистом "горняков", который в нынешнее трансферное окно перебрался в "Трабзонспор". Ранее в турецкую команду перешел украинский форвард Даниил Сикан.
В настоящее время "Трабзонспор" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 26 очков после 20 сыгранных матчей.
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