Футболист "Шахтера" и сборной Украины влип в скандал из-за лайков под российским контентом

Ефим Конопля / © УАФ

Реклама

Футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля оказался в центре громкого скандала из-за лайков российского контента в соцсетях.

Сетью разлетелись скриншоты из Instagram, на которых под российскими постами видны лайки, которые поставил Конопля.

Один из них – риллз, на котором покойный российский политик с четкой антиукраинской позицией Владимир Жириновский рассказывает о подкаблучниках.

Реклама

Ефим Конопля лайкал российские посты в соцсетях / скриншот

Другой пост, который лайкнул Ефим – видеоролик из российского поезда, подписанный словами "Россия не для слабых и медленных".

Ефим Конопля лайкал российские посты в соцсетях / скриншот

Также Конопля понравился пост с нарезкой голов бывшего футболиста российской сборной Романа Павлюченко.

Ефим Конопля лайкал российские посты в соцсетях / скриншот

После публичной огласки Конопля убрал лайки с российских постов и ответил на обвинения в свою сторону.

"Как человек, представляющий нашу страну и делающий все для того, чтобы поддержать ее в войне с Россией – мне странно слышать подобного рода обвинения в свою сторону. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые поймут, где правда, а где ложь.

Реклама

Прошу проверять информацию, которую вам предоставляют в соцсетях. Спасибо за внимание. Надеюсь на поддержку и понимание", – написал Конопля у себя в Instagram.

Позже Конопля признал свою ошибку и публично извинился.

"Вы правы. Я не вкладывал в свои лайки никаких намерений. Не поддерживал ни в коем случае Россию и ее деятелей и последователей. Я патриот своей страны. Выводы сделал. Искренне извиняюсь. Больше не повторится", – заверил Конопля у себя в Instagram.

Ефим Конопля извинился за то, что лайкал российские посты в соцсетях / скриншот

В то же время "Шахтер" уже сообщил, что начал внутреннее расследование касательно действий своего игрока.

Реклама

"Мы проинформированы о ситуации, касающейся активности Ефима Конопли в социальных сетях. Клуб уже начал внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства. После получения результатов мы открыто сообщим о них болельщикам и общественности", – сказал директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого клуба Юрий Свиридов.

26-летний Конопля родился в Донецке и является воспитанником "Шахтера". Он выступает за первую команду "горняков" с 2021 года.

В 2020 году Ефим дебютировал за сборную Украины, в составе которой уже провел 25 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце после скандала с пророссийскими публикациями отдал всю свою первую зарплату ВСУ.