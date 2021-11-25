Футболист "Шахтера" находится в шаге от перехода в российский клуб — СМИ

Игрок уже якобы прошел медосмотр и подписал предварительное соглашение.
Футболист донецкого "Шахтера" Марк Мампасси находится в шаге от перехода в состав московского "Локомотива".
Об этом сообщает Meta-Ratings.
Отмечается, что 18-летний украинец несколько недель тому назад побывал в Москве и прошел медосмотр в российском клубе. После вердикта врачей игрок поставил свою подпись под соглашением с "железнодорожниками".
В настоящее время Мампасси выступает за "Мариуполь", где и доиграет осеннюю часть сезона. К "Локомотиву" он присоединится уже на зимних сборах.
Ранее сообщалось, что переход обойдется железнодорожникам в четыре миллиона евро, а сделка будет рассчитана на четыре года с пролонгацией еще на сезон. Интересно, что популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает Мампасси в 200 тысяч евро.
- Ранее в СМИ ходили слухи, что Мампасси может взять российское гражданство;
- В этом сезоне на его счету 13 матчей за "Мариуполь" во всех турнирах и одна результативная передача;
- Действующее соглашение Мампасси с "Шахтером" рассчитано до середины 2022 года.