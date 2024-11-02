Футболист "Шахтера" получил дисквалификацию за грубый фол в матче УПЛ против "Динамо" (видео)

Дмитрия Крыськива отстранили на два поединка за серьезное игровое нарушение.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал полузащитника донецкого "Шахтера" Дмитрия Крыськива за жесткий фол во время матча 11 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с киевским "Динамо".

Как сообщает официальный сайт УАФ, 24-летний футболист "горняков" был отстранен на два поединка за серьезное игровое нарушение.

На 60-й минуте матча Крыськив получил прямую красную карточку за то, что в центре поля сзади грубо влетел в подкате в ноги защитнику киевлян Кристиану Биловару.

После игры с "Динамо" горняки уже провели поединок 1/8 финала Кубка Украины против "Зари", где Крыськива не было в заявке, поэтому Дмитрий должен пропустить еще один матч – 2 ноября дончане встретятся с "Черноморцем" в УПЛ.

В этом сезоне Крыськив провел 12 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста.

Напомним, "Динамо" в большинстве вырвало ничью против "Шахтера" (1:1). От поражения столичный клуб спас гол Александра Караваева на 87-й минуте противостояния.

Сейчас "Шахтер" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, имея 20 очков после десяти сыгранных поединков. Подопечные Марино Пушича на 6 баллов отстают от лидеров "Динамо" и "Александрии".

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