Футболист "Шахтера" стал одноклубником украинца в чемпионате МЛС
"Горняки" отдали Ивана Лосенко в аренду канадскому "Монреалю".
Канадский " Монреаль" объявил о трансфере полузащитника донецкого "Шахтера" Ивана Лосенко.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба МЛС.
21-летний футболист будет выступать за канадский клуб на правах аренды, которая рассчитана на один год с возможностью продления еще на два года.
В сделке также предусмотрена опция выкупа футболиста. "Горняки" же будут иметь право обратного выкупа игрока.
Лосенко родом из Белозерского (Донецкая область) и является воспитанником академии "горняков". В составе "Шахтера" U-19 завоевал серебро юношеского чемпионата Украины (2024) и провел 16 поединков в Юношеской лиге УЕФА.
В сезоне-2024/25 выступал в аренде за "Ингулец" (19 матчей, 2 гола), в первой половине сезона-2025/26 был арендован "Кудровкой" (13 матчей).
Также Лосенко имеет опыт выступлений за сборные Украины на юношеском и молодежном уровнях.
"Монреаль", в составе которого также выступает другой молодой украинский полузащитник Геннадий Синчук, завершил сезон на 13-м месте в Восточной конференции МЛС, не сумев попасть в плей-офф.
