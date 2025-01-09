Футболист "Тоттенхэма" получил травму головы в матче Кубка лиги против "Ливерпуля": жуткое видео

Родриго Бентанкур очень неудачно приземлился на газон.

Уругвайский полузащитник "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур получил серьезную травму головы во время первого полуфинального матча Кубка английской лиги против "Ливерпуля".

Неприятный инцидент произошел на старте поединка. 27-летний игрок "шпор" пытался выбить мяч после подачи мерсисайдцев с углового, но неудачно приземлился головой прямо в газон.

Долгое время пострадавший неподвижно лежал на поле, пока врачи оказывали ему экстренную помощь. После этого футболиста в кислородной маске вынесли на носилках.

Родриго Бентанкур / Фото: Associated Press

Бентанкур был доставлен в местную больницу. Позже сам игрок в соцсетях опубликовал пост, в котором рассказал о своем состоянии, поблагодарив всех за поддержку.

"Друзья, все хорошо! Спасибо вам за сообщения. Поздравляю с победой ребят", – написал Родриго в Instagram-сторис.

Родриго Бентанкур / Фото: instagram.com/rodrigo_bentancur

Матч завершился победой "Тоттенхэма" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече на 86-й минуте забил 18-летний шведский полузащитник Лукас Бергвалль.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

Ответный поединок команды проведут 6 февраля на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Отметим, что в другом полуфинале Кубка английской лиги сильнейшего определяют "Арсенал" и "Ньюкасл". Первая игра в Лондоне завершилась поражением команды украинца Александра Зинченко со счетом 0:2. Ответный матч состоится 5 февраля на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в Ньюкасле..

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