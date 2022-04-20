Футболист "Зари": своих детей буду воспитывать в огромной ненависти к России

Виталий Вернидуб убежден, что нет смысла что-либо доказывать зомбированным пропагандой россиянам.
Защитник луганской "Зари" Виталий Вернидуб, отец которого - известный украинский тренер Юрий Вернидуб - пошел в ряды ВСУ воевать с оккупантами, рассказал о своем отношении к России.
В интервью Football Hub 34-летний футболист заявил, что будет воспитывать своих детей так, чтобы они нанавидели страну-агрессора и в будущем не имели ничего общего с ней.
"Я сейчас вообще все стараюсь делать, своих детей воспитывать, некрасиво будет сказано, в огромной ненависти к России, чтобы нас ничего не связывало. Это вторая Северная Корея для меня, поэтому не будет никаких контактов, ничего общего" - сказал Вернидуб- младший.
Он также заверил, что нет смысла говорить с россиянами и пытаться донести им правду о войне в Украине.
"Я уверен, что нет. Там люди абсолютно зазомбированы, я это уже понял. Падший народ и все", - добавил Виталий.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что легендарный грузинский форвард Шота Арвеладзе поддержал украинцев в войне с российскими оккупантами. Он уверен, что украинскому народу удастся победить агрессора.
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