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Футболиста клуба АПЛ ввели в искусственную кому после столкновения со штангой: жуткое видео
Жуткий инцидент произошел с нападающим "Ноттингема" Тайво Авонии.
Форварда "Ноттингема" Тайво Авонии ввели в состояние искусственной комы в результате операции на брюшной полости, которую ему сделали после матча 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Лестера".
Об этом сообщила пресс-служба английского клуба.
11 мая в конце поединка с "лисами" 27-летний нигериец, пытаясь дотянуться до мяча, животом столкнулся со штангой.
После жесткого столкновения он получил медицинскую помощь и продолжил поединок, который доиграл до конца.
Однако 13 мая "Ноттингем" сообщил, что нигерийский нападающий перенес срочную операцию на животе из-за повреждения.
По информации The Athletic, игрок сейчас находится в реанимации – в состоянии искусственной комы после операции, чтобы способствовать его восстановлению.
Авонии выступает за "Ноттингем" с 2022 года. В этом сезоне он провел 32 матча за клуб во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.
Матч "Ноттингем" – "Лестер" завершился вничью со счетом 2:2.
После завершения поединка на поле появился владелец "Ноттингема" Эвангелос Маринакис, который активно выражал свое недовольство главному тренеру команды Нуну Эшпириту Санту.
Позже греческий бизнесмен в Instagram объяснил, что был расстроен тем, что Авонии не заменили сразу после столкновения, тем самым поставив под угрозу его жизнь и здоровье.
За два тура до финиша "Ноттингем" (62 очка) занимает седьмое место в АПЛ. От пятой позиции, дающей право играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, "лесников" отделяет лишь один балл.
"Ноттингем" завершит сезон АПЛ матчами с "Вест Хэмом" (18 мая) и "Челси" (25 мая).