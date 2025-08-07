- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
Футболиста "Кудровки" забрали в ТЦК перед историческим дебютом клуба в УПЛ
Дальнейшая судьба 32-летнего игрока сейчас неизвестна.
Защитника "Кудровки" Романа Гагуна забрали в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) накануне матча 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Александрии", который состоялся 3 августа на "Оболонь Арене" в Киеве.
Об этом сообщает Sport.ua.
Как отмечает источник, дальнейшая судьба 32-летнего футболиста сейчас неизвестна.
За десять дней до этого Роман продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.
Гагун выступает за "Кудровку" с зимы 2024 года, когда перешел из ровенского "Вереса" (2022-2023).
Он также играл за "Рух" (2020-2021), "Агробизнес" (2017-2020) и грузинский клуб "Одиши-1919" (2014-2016).
К слову, "Кудровка" дебютировала в УПЛ победой над "Александрией" (3:1), которая в прошлом сезоне стала серебряным призером чемпионата.
Во 2-м туре УПЛ команда из одноименного села Черниговской области в понедельник, 11 августа, посоревнуется с луганской "Зарей".
Ранее сообщалось, что ТЦК мобилизовал футболиста хмельницкого "Подолья" Евгения Корохова.