Футболиста "Кудровки" забрали в ТЦК перед историческим дебютом клуба в УПЛ

Роман Гагун / instagram.com/roma_gagun

Реклама

Защитника "Кудровки" Романа Гагуна забрали в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) накануне матча 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) против "Александрии", который состоялся 3 августа на "Оболонь Арене" в Киеве.

Об этом сообщает Sport.ua.

Как отмечает источник, дальнейшая судьба 32-летнего футболиста сейчас неизвестна.

Реклама

За десять дней до этого Роман продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

Гагун выступает за "Кудровку" с зимы 2024 года, когда перешел из ровенского "Вереса" (2022-2023).

Он также играл за "Рух" (2020-2021), "Агробизнес" (2017-2020) и грузинский клуб "Одиши-1919" (2014-2016).

К слову, "Кудровка" дебютировала в УПЛ победой над "Александрией" (3:1), которая в прошлом сезоне стала серебряным призером чемпионата.

Реклама

Во 2-м туре УПЛ команда из одноименного села Черниговской области в понедельник, 11 августа, посоревнуется с луганской "Зарей".

Ранее сообщалось, что ТЦК мобилизовал футболиста хмельницкого "Подолья" Евгения Корохова.