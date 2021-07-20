Футболиста лучшей лиги планеты арестовали по подозрению в педофилии: что известно о громком скандале

Футболиста лучшей лиги планеты арестовали по подозрению в педофилии: что известно о громком скандале

Имя игрока не раскрывается, но СМИ уже выдвинули свои предположения.

Британская полиция арестовала футболиста английской Премьер-лиги по подозрению в преступлениях сексуального характера против детей. Правоохранительные органы не раскрывают личность и клуб игрока.

Как сообщает издание Mirror, футболисту 31 год и он женат.

"В пятницу, 16 июля, офицеры арестовали 31-летнего мужчину. Его подозревают в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Сейчас он освобожден под залог, полиция продолжает расследование", - говорится в заявлении полиции.

Позже английский "Эвертон" выступил с официальным заявлением по поводу этого инцидента и сообщил, что отстранил игрока от тренировок. Однако имя подозреваемого там также не назвали.

"Эвертон" подтверждает, что отстранил футболиста первой команды до окончания расследования. Мы будем оказывать поддержку властям в расследовании и в ближайшее время будем делать никаких заявлений", - говорится сайте "ирисок".

По информации СМИ, подозреваемым может быть исландский полузащитник Гильфи Сигурдссон или английский хавбек Фабиан Делф. Среди игроков "Эвертона" только им сейчас полный 31 год, но официально эта информация пока не подтверждена.

Новый сезон АПЛ стартует 14 августа.

Победителем прошлого чемпионата стал "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко.

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