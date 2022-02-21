Футболиста молодежной сборной Украины заявили как россиянина за московский клуб

Марк Мампасси, вероятно, получил российский паспорт.

Защитник молодежной сборной Украины Марк Мампасси заявлен как россиянин за московский "Локомотив".

Об этом сообщается на официальном сайте российской Премьер-лиги.

фото — premierliga.ru

Информация на сайте РПЛ фактически означает, что Мампасси принял российское гражданство. Сам Марк ранее отвечал, что не занимался вопросом получения паспорта РФ и не получал соответствующие требования от руководства московского клуба.

"Такого требования не было. Все касалось спортивных вопросов. После всех аргументов я был заинтересован в переходе, хотел играть за "Локомотив". Видел, где-то писали, что меня могут дисквалифицировать из-за смены спортивного гражданства. Если бы в этом были хоть какие-то сомнительные моменты, я бы не пошел на это. Уверен, что никаких проблем не будет. Делают ли мне российский паспорт? Я этим не занимаюсь", - цитирует слова Мампасси Tribuna.com.

18-летний Мампасси в декабре прошлого года перешел в "Локомотив" из донецкого "Шахтера".

Мампасси родился в Донецке и является воспитанником академии "Шахтера", однако не провел ни одного поединка за первую команду "оранжево-черных".

В этом сезоне 18-летний украинец выступал в аренде за "Мариуполь". За приазовский клуб он отыграл 16 матчей, в которых отличился одним ассистом.

В активе Мампасси 12 матчей и 2 забитых мяча за сборную Украины U-17 и 3 матча за сборную Украины U-19.

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