Футболиста-предателя Тимощука и ряд других атлетов лишили званий мастеров спорта Украины

Министерство молодежи и спорта Украины лишило почетных званий ряд атлетов из-за их действий во время полномасштабной захватнической войны, которую российские оккупанты продолжают вести против нашего государства.

Как сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта, экс-капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука и шахматиста Сергея Карякина лишили званий "Заслуженный мастер спорта Украины" и "Мастер спорта Украины", а грузинского экс-футболиста киевского "Динамо" и действующего мэра Тбилиси Каху Каладзе – "Мастер спорта Украины международного класса".

Гребчиху Ларису Жалинскую, которая служила в Нацгвардии и сбежала в Россию, лишили званий "Мастер спорта Украины международного класса" и "Мастер спорта Украины".

Лишили звания "Мастер спорта Украины" и черновицкого каратиста Евгения Пилипюка, который не вернулся в Украину с международных соревнований в Италии, а также его жену-каратистку Дарью Пилипюк.

Полный список лиц, которых лишили спортивных званий:

Звания "Заслуженный мастер спорта Украины": Анатолия Тимощука (футбол), Сергея Карякина (шахматы)

Звания "Заслуженный тренер Украины": Сергея Степаненко (велосипедный спорт)

Звания "Мастер спорта Украины международного класса": Ларису Жалинскую (академическая гребля), Каху Каладзе (футбол), Олега Мосура (украинская борьба на поясах), Александра Ощепкова (универсальный бой), Юрия Василишина (комбат Дзю-Дзюцу), Марка Бойчука (кикбоксинг WAKO и тхэквондо), Сергея Карякина (шахматы), Владимира Куруоглу (пауэрлифтинг с недостатками зрения)

Звания "Мастер спорта Украины": Дмитрия Грущака (биатлон), Владислава Атамасова (вольная борьба), Ларису Жалинскую (академическая гребля), Анатолия Тимощука (футбол), Артема Мелкумяна, Андрея Стояна (боевое самбо), Дарью Пилипюк, Евгения Пилипюка (карате), Александра Ощепкова (универсальный бой), Дмитрия Макарова, Тимура Курбанкадиева, Артема Мелкумяна, Андрея Стояна (смешанные единоборства (ММА)), Турал Рамила оглы Баширова (кикбоксинг ІСКА), Артема Мелкумяна, Андрея Стояна (комбат Дзю-Дзюцу), Артема Мелкумяна (рукопашный бой), Дарину Королевич (тхэквондо), Александра Магду (пляжный футбол), Сергея Карякина (шахматы), Владимира Куруоглу (пауэрлифтинг с недостатками зрения).

Ранее сообщалось, что менеджер клуба УПЛ не вернулся в Украину после заграничных сборов.

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