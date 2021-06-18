Футболиста сборной Дании, который во время матча Евро-2020 пережил остановку сердца, выписали из больницы

Игрок успешно перенес операцию по установке кардиостимулятора.
Полузащитника миланского "Интера" Кристиана Эриксена выписали из больницы после жуткого инцидента в матче за сборную Дании на Евро-2020. В игре стартового тура против финнов Кристиан внезапно упал на газон и потерял сознание.
29-летний футболист успешно перенес операцию, ему имплантировали кардиостимулятор. В пятницу, 18 июня, Эриксен посетил расположении сборной Дании и теперь вернется домой к своей семье.
"Операция прошла хорошо, и при таких обстоятельствах у меня все хорошо. Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они провели вчера. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", - сказал Эриксен.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором.
Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно
- 12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.
- На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.
- Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.
- Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена, а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.
- 15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.
- 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.