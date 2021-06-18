Футболиста сборной Дании, который во время матча Евро-2020 пережил остановку сердца, выписали из больницы

Игрок успешно перенес операцию по установке кардиостимулятора.

Полузащитника миланского "Интера" Кристиана Эриксена выписали из больницы после жуткого инцидента в матче за сборную Дании на Евро-2020. В игре стартового тура против финнов Кристиан внезапно упал на газон и потерял сознание.

29-летний футболист успешно перенес операцию, ему имплантировали кардиостимулятор. В пятницу, 18 июня, Эриксен посетил расположении сборной Дании и теперь вернется домой к своей семье.

"Операция прошла хорошо, и при таких обстоятельствах у меня все хорошо. Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они провели вчера. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", - сказал Эриксен.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Эриксену не разрешат играть в Серии А с кардиостимулятором.

Кристиан Эриксен потерял сознание на поле: что известно

12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания - Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

На поле появились врачи, чтобы предоставить игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибриляцию сердца, пока партнеры закрыли пострадавшего от камер. Игрока доставили в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно - команда Финляндии Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы. Позже врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии Эриксена , а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.

, а в Сети появилось из больницы. 15 июня Эриксен впервые вышел на связь . Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке.

. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все в порядке. 17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риски для здоровья футболиста в будущем.

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