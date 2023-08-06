Футболиста сборной России не пустили на самолет в Чехию из-за паспорта РФ

Вячеслав Караваев посетовал на то, что не смог вылететь из Стамбула в Прагу.

Защитник питерского "Зенита" и сборной России Вячеслав Караваев столкнулся с проблемами во время своего отпуска в Турции из-за паспорта гражданина государства-террориста.

28-летнего российского футболиста в Стамбуле не пустили на самолет в Прагу.

Причиной стал отказ чехов пускать пассажиров с паспортом страны-оккупанта. Так что игроку российской сборной пришлось добираться в Прагу через Австрию и автомобилем.

"Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с российскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет в Вену – в Австрию уже пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Иранек (экс-игрок московского "Спартака" и сборной Чехии – прим). Он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались в Прагу машиной", – рассказал Караваев в интервью российскому порталу Sport24.

Отметим, что это уже не первый случай, когда у спортсменов из РФ возникли проблемы с попаданием в Чехию. Ранее российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову депортировали из страны накануне турнира WTA в Праге.

Напомним, в июне этого года Чехия запретила российским спортсменам и командам выступать на территории страны. Кроме того, чешское правительство запретило своим атлетам участвовать в соревнованиях, проводимых в РФ.

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