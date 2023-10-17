Футболиста "Ювентуса" и сборной Италии дисквалифицировали на 7 месяцев из-за ставок на матчи

Прокуратура Федерации футбола Италии (FIGC) дисквалифицировала полузащитника "Ювентуса" и сборной Италии Николо Фаджоли на семь месяцев за участие в незаконных ставках.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии, 22-летний игрок отстранен от футбола на 12 месяцев за размещение ставок у нелегальных букмекеров. Однако фактически "бан" составит 7 месяцев, поскольку 5 из 12 месяцев заменены терапией продолжительностью не менее 6 месяцев.

Хавбека обязали принять участие не менее чем в 10 публичных встречах, которые будут проводиться в течение 5 месяцев в аматорских спортивных ассоциациях, федеральных территориальных центрах FIGC, центрах борьбы с зависимостью от азартных игр.

Кроме того, Николо также заплатит штраф в размере 12500 евро.

Фаджоли могли дисквалифицировать на 3 года, однако он решил сотрудничать, признал свою вину и пошел на соглашение с FIGC, что способствовало сокращению срока отстранения.

Ранее Фаджоли признался в совершении ставок на футбольные матчи. В то же время, игрок заявил, что никогда не ставил на поединки команд, за которые выступал.

Фаджоли – воспитанник "Ювентуса", за основную команду которого выступает с 2021 года. Суммарно на его счету 45 поединков за "Старую синьору", три гола и 6 результативных передач. В ноябре прошлого года он дебютировал за сборную Италии.

В этом сезоне Николо провел 6 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, отличился одним ассистом.

Отметим, что Фаджоли – не единственный известный итальянский футболист, который стал фигурантом недавнего громкого скандала о нелегальных ставках.

Ранее полиция допросила еще двух игроков "Скуадры Адзурры" по поводу их вероятной причастности к незаконной игре на тотализаторе – хавбека "Ньюкасла" Сандро Тонали и полузащитника "Астон Виллы" Николо Дзаньоло. После этого оба футболиста досрочно покинули тренировочный лагерь соперника сборной Украины в отборе на Евро-2024.

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