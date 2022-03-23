Футболистам украинских клубов запретили доигрывать сезон в Германии: названа причина

Однако они смогут тренироваться с немецкими клубами и участвовать в товарищеских матчах.

Немецкий футбольный союз (DFB) решил запретить игрокам из украинских и российских клубов доигрывать нынешний сезон в Германии, несмотря на войну, развязанную Российской Федерацией в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Свое решение Немецкий футбольный союз объяснил желанием сохранить "спортивную цельность соревнований". То есть игрокам, которые захотят присоединиться к немецким клубам вне трансферного окна, будет запрещено участвовать в официальных поединках.

Они не могут играть в немецких чемпионатах, Кубке Германии и встречах плей-офф. Команды должны доиграть сезон составами, которые были зарегистрированы на момент закрытия зимнего трансферного окна.

В то же время, футболистам из чемпионатов Украины и России разрешается тренироваться с немецкими клубами и играть за них в товарищеских матчах.

Ранее ФИФА приняла решение приостановить контракты легионеров, выступающих в Чемпионате Украины. То есть, они получили возможность подписывать контракты с клубами из других стран, чтобы там доиграть нынешний сезон.

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