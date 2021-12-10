Футболистка "Челси" отправила в нокаут выбежавшего на поле во время матча парня: видео становится вирусным

Футболистка "Челси" отправила в нокаут выбежавшего на поле во время матча парня: видео становится вирусным

Она точно очень смела.

Достаточно нестандартный эпизод случился во время поединка 5-го тура женской Лиги чемпионов между английским " Челси " и итальянским " Ювентусом ".

Так, прямо во время игры на поле выбежал парень, начавший что-то снимать на телефон. За ним начали гнаться работники стадиона, но проблема для него пришла откуда он ее совсем не ожидал.

Футболистка "Челси" Саманта Керр корпусом оттолкнула отлетевшего парня. Как следствие, молодой человек мгновенно оказался на газоне, а футболистка увидела горчичник от арбитра. Видео с эпизодом уже набрало миллионы просмотров.

Вашему вниманию этот момент.

Sam Kerr может запустить через брилку wall I'm not convinced otherwise... pic.twitter.com/J6vQTRXHv6 — Kelsey Trainor (@ktrain_11) December 8, 2021

Дуэль завершилась безголевой ничьей со счетом 1:1.

Ранее рассказывалось о том, как Сеть разорвало видео, где стюард чуть не поломал фаната, когда тот совершал забег.