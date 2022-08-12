Футболистка Коста-Рики отличилась безумным забитым мячом издалека со штрафного на Чемпионате мира: видео

Игрок костариканской сборной Александра Пинелль забила немыслимый по красоте гол во время поединка мирового первенства до 20 лет против Австралии.

На 19-й минуте Коста-Рика заработала право на штрафной удар. И хотя до ворот было более 30 метров, это никоим образом не испугало Пинелль.

19-летняя футболистка решилась на выстрел и не прогадала — мяч после ее удараа залетел точно под перекладину.

Вашему вниманию видео с этим безумным голом.

GOLAZO de la Capi. © @fedefutbolcrc brought house down with this in their opening #U20WWC матч ! pic.twitter.com/D0b5fFxD4g — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 11, 2022

Впрочем, даже такой шедевр не спас костариканок от поражения. Еще до перерыва австрийки не только сравняли счет в матче, но и вышли вперед – 1:2. После отдыха еще один мяч влетел в ворота Коста-Рики.

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