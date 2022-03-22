Футболистка сборной Украины организовала сбор гуманитарной помощи для соотечественников

Козлова поддерживает украинцев на фоне войны с российскими оккупантами.
Форвард датского Кеге и сборной Украины Николь Козлова активно участвует в сборе гуманитарной помощи для украинцев, пострадавших от российского вторжения.
Об этом сообщает официальный сайт датского клуба.
Украинка взяла на себя ведущую роль в попытке помочь соотечественникам после начала войны. Козлова дала комментарии нескольким местным средствам массовой информации, чтобы привлечь внимание датчан к необходимости экстренной помощи и призвать их внести свой вклад.
Она также объединила усилия вместе с несколькими игроками Кеге, чтобы помочь упаковать помощь на местном составе.
Напомним, что нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля и полузащитник бельгийского "Гента" Роман Безус пожертвовали своими игровыми футболками, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.
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