Футболистов забросали бутылками после забитого гола: матч отбора на ЧМ-2022 разразился невероятным скандалом (видео)

Из-за этого игру даже пришлось прервать.

Скандалом завершился поединок 8-го тура групповой стадии квалификации на Чемпионат мира-2022 между сборными Албании и Польши.

Так, на 77 минуте встречи албанские фанаты устроили "теплый" прием футболистам гостей после того, как они отличились в сетке ворот их команды

Когда игроки "кадры" начали празднование гола, в их сторону стали лететь бутылки — некоторые из них даже попали в голову игрокам. В конце концов, главный арбитр матча принял решение остановить игру, которая возобновилась лишь за 20 минут.

Piękna bramka Świderskiego !!!

Albania — Polska 0-1! #ALBPOL

Będzie walkower z powodu zbyt agresywnych kibiców? pic.twitter.com/lNvfbwfbpS — Bartosz Piekarski (@BartekPiekarsky) October 12, 2021

The World Cup Qualifying match between Albania and Poland was suspended after home fans threw missiles on to the pitch as the Poland players celebrated their goal. pic.twitter.com/nktg7Kpf6O — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 12, 2021

Отметим, что албанские фанаты вели себя агрессивно с самого начала второго тайма. Судейская бригада заранее предупреждала, что может прервать матч в случае проявления излишней агрессии.

Польша добыла победу в этой встрече со счетом 1:0;

Этот результат позволил "кадре" подвинуть албанцев со второй строчки турнирной таблицы.

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