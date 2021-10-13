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Футболистов забросали бутылками после забитого гола: матч отбора на ЧМ-2022 разразился невероятным скандалом (видео)

Футболистов забросали бутылками после забитого гола: матч отбора на ЧМ-2022 разразился невероятным скандалом (видео)

Associated Press

Из-за этого игру даже пришлось прервать.

Скандалом завершился поединок 8-го тура групповой стадии квалификации на Чемпионат мира-2022 между сборными Албании и Польши.

Так, на 77 минуте встречи албанские фанаты устроили "теплый" прием футболистам гостей после того, как они отличились в сетке ворот их команды

Когда игроки "кадры" начали празднование гола, в их сторону стали лететь бутылки — некоторые из них даже попали в голову игрокам. В конце концов, главный арбитр матча принял решение остановить игру, которая возобновилась лишь за 20 минут.

Отметим, что албанские фанаты вели себя агрессивно с самого начала второго тайма. Судейская бригада заранее предупреждала, что может прервать матч в случае проявления излишней агрессии.

  • Польша добыла победу в этой встрече со счетом 1:0;
  • Этот результат позволил "кадре" подвинуть албанцев со второй строчки турнирной таблицы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что Евгений Селезнев угрожал физической расправой в матче УПЛ.

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