Футболисту "Аякса" до крови разбил голову фанат соперника в матче Кубка Нидерландов (фото, видео)

Полуфинальный матч Кубка Нидерландов между роттердамским "Фейеноордом" и амстердамским "Аяксом" запомнился позорным поступком одного из фанатов хозяев.

На 62-й минуте встречи, при счете 1:2 в пользу амстердамцев, полузащитнику "Аякса" Дэви Классену разбили голову предметом, брошенным с трибун. Скорее всего, это была зажигалка.

Ajax es va retirar als 30 minuts de partit després que li llançaran un encendedor al cap a un jugador en el duelo davant el Feyenoord per la copa de los #PaisesBajos pic.twitter.com/0NfDWJIfoA — La Unión MC (@launionmc) 5 апреля 2023

Классен сразу схватился за голову, из которой начала точить кровь. Арбитр решил приостановить поединок, а команды отправились в подтрибунное помещение.

The Ajax vs. Feyenoord match был been stopped after Davy Klaassen был hit by object thrown from the stands. pic.twitter.com/nCneCLJyQF — ESPN FC (@ESPNFC) April 5, 2023

Через 30 минут игра возобновилась. Классен тоже вернулся на поле, но вскоре был заменен. До финального свистка клубы больше не забивали – финалистом турнира стал "Аякс".

Добавим, что именно Классен стал автором победного гола на 51-й минуте – еще до того, как ему разбили голову. Первый мяч в этой игре на 14-й минуте забил полузащитник "Аякса" Душан Тадич, на что хозяева ответили на 45+2-й минуте усилиями Сантьяго Хименеса.

Обзор матча

Отметим, что этот матч приостанавливали не один раз, а дважды. Впервые игру прервали на первой минуте из-за пиротехнического шоу фанатов, которое привело к появлению на стадионе дымового занавеса.

В финале Кубка Нидерландов "Аякс" сыграет против ПСВ. Интересно, что это будет повторение прошлогоднего финала, в котором эйндховенский клуб победил амстердамцев со счетом 2:1.

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