Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Футболисту "Аякса" до крови разбил голову фанат соперника в матче Кубка Нидерландов (фото, видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
332
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Футболисту "Аякса" до крови разбил голову фанат соперника в матче Кубка Нидерландов (фото, видео)

Дэви Классен / Фото: twitter.com/AFCAjax

Поединок дважды приостанавливали из-за поведения болельщиков.

Полуфинальный матч Кубка Нидерландов между роттердамским "Фейеноордом" и амстердамским "Аяксом" запомнился позорным поступком одного из фанатов хозяев.

На 62-й минуте встречи, при счете 1:2 в пользу амстердамцев, полузащитнику "Аякса" Дэви Классену разбили голову предметом, брошенным с трибун. Скорее всего, это была зажигалка.

Классен сразу схватился за голову, из которой начала точить кровь. Арбитр решил приостановить поединок, а команды отправились в подтрибунное помещение.

Через 30 минут игра возобновилась. Классен тоже вернулся на поле, но вскоре был заменен. До финального свистка клубы больше не забивали – финалистом турнира стал "Аякс".

Добавим, что именно Классен стал автором победного гола на 51-й минуте – еще до того, как ему разбили голову. Первый мяч в этой игре на 14-й минуте забил полузащитник "Аякса" Душан Тадич, на что хозяева ответили на 45+2-й минуте усилиями Сантьяго Хименеса.

Обзор матча

Отметим, что этот матч приостанавливали не один раз, а дважды. Впервые игру прервали на первой минуте из-за пиротехнического шоу фанатов, которое привело к появлению на стадионе дымового занавеса.

В финале Кубка Нидерландов "Аякс" сыграет против ПСВ. Интересно, что это будет повторение прошлогоднего финала, в котором эйндховенский клуб победил амстердамцев со счетом 2:1.

Читайте также:

Президент УЕФА оценил возможность возвращения российских клубов и сборных на международную арену

Le Monde: Павелко имеет проблемы в Европе из-за коррупции и угроз журналисту

Хет-трик Бензема: "Реал" уничтожил "Барселону" на "Камп Ноу" и вышел в финал Кубка Испании (видео)

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
332
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация