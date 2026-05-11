ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

Футболисту "Барселоны" покорилось уникальное чемпионское достижение

Жоау Канселу вписал свое имя в историю европейского футбола.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Жоау Канселу

Жоау Канселу / © Associated Press

Защитник "Барселоны" Жоау Канселу установил уникальное достижение благодаря тому, что вместе с каталонцами стал чемпионом Испании.

31-летний португалец вошел в историю европейского футбола как первый, кому удалось выиграть чемпионаты в четырех из пяти ведущих лиг Европы.

До чемпионства Ла Лиги с "Барселоной" (2025/26) он выигрывал итальянскую Серию А с "Ювентусом" (2018/19), трижды завоевывал титул чемпиона Англии с "Манчестер Сити" (2020/21, 2021/22, 2022/23) и триумфовал в немецкой Бундеслиге с "Баварией" (2022/23).

Единственной из топ-5 лиг Европы, где Канселу еще не играл и не был чемпионом, остается Франция.

Следует отметить, что Жоау также становился чемпионом Португалии в составе "Бенфики" (2013/14).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" разгромил "Полтаву" и досрочно стал чемпионом Украины.

Также мы рассказывали, что Лионель Месси побил исторический рекорд в МЛС.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
45
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie