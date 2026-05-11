Футболисту "Барселоны" покорилось уникальное чемпионское достижение

Жоау Канселу / © Associated Press

Реклама

Защитник "Барселоны" Жоау Канселу установил уникальное достижение благодаря тому, что вместе с каталонцами стал чемпионом Испании.

31-летний португалец вошел в историю европейского футбола как первый, кому удалось выиграть чемпионаты в четырех из пяти ведущих лиг Европы.

До чемпионства Ла Лиги с "Барселоной" (2025/26) он выигрывал итальянскую Серию А с "Ювентусом" (2018/19), трижды завоевывал титул чемпиона Англии с "Манчестер Сити" (2020/21, 2021/22, 2022/23) и триумфовал в немецкой Бундеслиге с "Баварией" (2022/23).

Реклама

Единственной из топ-5 лиг Европы, где Канселу еще не играл и не был чемпионом, остается Франция.

Следует отметить, что Жоау также становился чемпионом Португалии в составе "Бенфики" (2013/14).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" разгромил "Полтаву" и досрочно стал чемпионом Украины.

Также мы рассказывали, что Лионель Месси побил исторический рекорд в МЛС.

Реклама

Новости партнеров