Футболисту "Бенфики" наложили 15 швов в результате жуткого столкновения с одноклубником в матче с "Динамо" в Лиге чемпионов

Так, в одном из эпизодов в штрафной "Динамо" Рамуш столкнулся головами с одноклубником — Рафой Силвой. Как следствие, обоим понадобилась помощь клубных медиков, а для Рамуша поединок был досрочно окончен, его голова была окровавленной.

Фото: Associated Press

Футболист с серьезным рассечением покинул пределы поля. Еще на поле нападающему наложили 15 швов. К счастью, после поединка Гонсалу успокоил озабоченных болельщиков "Бенфики". Рамуш показал с помощью фото последствия столкновения с партнером по команде. Даже в таком состоянии игрок показал свою радость по поводу выхода "орлов" в групповой раунд Лиги чемпионов.

"Все хорошо. Счастлив, что мы вышли в Лигу чемпионов", – написал Рамуш.

Поединок между "Бенфикой" и "Динамо" завершился разгромной победой португальцев со счетом 3:0. Поскольку первый матч между киевским и лиссабонским клубами завершился поражением подопечных Мирчи Луческу со счетом 0:2, то по итогам двух встреч "бело-синие" потерпели фиаско 0:5 .

Таким образом, "Бенфика" завоевала право выступить в групповом раунде Лиги чемпионов. "Динамо" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, на пути в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов-2022/23 киевляне победили турецкий "Фенербахче" и австрийский "Штурм". В свою очередь, лиссабонский клуб разобрался с датским "Митьюлландом".

Добавим, что в текущем сезоне Рамуш провел в футболке "Бенфики" в Лиге чемпионов четыре матча, отличившихся четырьмя голами и двумя ассистами. Один из мячей Гонсалу забил в первом матче против киевского клуба.