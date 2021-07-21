Футболисты аргентинского клуба устроили драку с полицией после проигранного матча: эпическое видео

Несколько игроков и членов персонала были задержаны.

Громким скандалом завершился матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между "Атлетико Минейро" и "Боко Хуниорс". Аргентинский клуб проиграл в серии пенальти и вылетел из турнира, после чего его игроки вступили в столкновения с представителями правоохранительных органов.

Как сообщает издание Goal.com, футболистов аргентинско клуба разозлил незасчитанный гол в ворота соперников в середине второго тайма. Арбитр принял такое решение после просмотра VAR. Таким образом, обе встречи между командами закончились со счетом 0:0.

В итоге, уступив в серии послематчевых 11-метровых, игроки "Боки" решили поквитаться с арбитрами и пытались прорваться в раздевалку "Атлетико Минейро", где скрывались судьи после финального свистка.

Футболисты попытались выбить двери с помощью металлических ограждений и огнетушителя, после чего полиция взялась успокаивать хулиганов. Сообщается, что правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

По информации местных СМИ, восемь человек среди игроков и персонала аргентинского клуба были задержаны, но затем отпущены.

Видео столкновений с полицией появилось в Сети.

Volver a la #CopaLibertadores nos hará mejores ... Dicen. ♂️ pic.twitter.com/xtrtptONcX — Damián Zamogilny (@RusoZamogilny) July 21, 2021

Just Marcos Rojo ready to kill someone with a fire extinguisher for Boca. No biggie. pic.twitter.com/ADc4zlGUT3 — The Kick Off (@thekickofftg) July 21, 2021

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