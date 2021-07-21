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Футболисты аргентинского клуба устроили драку с полицией после проигранного матча: эпическое видео

Футболисты аргентинского клуба устроили драку с полицией после проигранного матча: эпическое видео

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Футболисты аргентинского клуба устроили драку с полицией после проигранного матча: эпическое видео

twitter.com/FootyAccums

Несколько игроков и членов персонала были задержаны.

Громким скандалом завершился матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между "Атлетико Минейро" и "Боко Хуниорс". Аргентинский клуб проиграл в серии пенальти и вылетел из турнира, после чего его игроки вступили в столкновения с представителями правоохранительных органов.

Как сообщает издание Goal.com, футболистов аргентинско клуба разозлил незасчитанный гол в ворота соперников в середине второго тайма. Арбитр принял такое решение после просмотра VAR. Таким образом, обе встречи между командами закончились со счетом 0:0.

В итоге, уступив в серии послематчевых 11-метровых, игроки "Боки" решили поквитаться с арбитрами и пытались прорваться в раздевалку "Атлетико Минейро", где скрывались судьи после финального свистка.

Футболисты попытались выбить двери с помощью металлических ограждений и огнетушителя, после чего полиция взялась успокаивать хулиганов. Сообщается, что правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ.

По информации местных СМИ, восемь человек среди игроков и персонала аргентинского клуба были задержаны, но затем отпущены.

Видео столкновений с полицией появилось в Сети.