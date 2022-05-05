Футболисты "Динамо" и герой Евро-2020 отправились в расположение сборной Украины

Футболисты "Динамо" и герой Евро-2020 отправились в расположение сборной Украины

Футболисты киевского "Динамо" и нападающий "Днепра-1" Артем Довбик, поддерживавший форму с "бело-синими", отправились в расположение сборной Украины.

На следующий день после матча с "Базелем" (3:2) тренировочный лагерь "Динамо" покинули 12 игроков.

Об этом сообщается на официальном сайте "киевлян".

Вызов в национальную команду получили 11 представителей "Динамо": вратарь Георгий Бущан, защитники Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, полузащитники Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, нападающий Артем Беседин.

Ранее национальная команда Украины по футболу назвала первого спарринг-партнера, с которым сыграет перед плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022.

Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022

Полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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