Футболисты "Динамо" на свадьбе у одноклубника спели хит из известного российского сериала (видео)

Футболисты "Динамо" на свадьбе у одноклубника спели хит из известного российского сериала (видео)

Партнеры по команде преподнесли оригинальный подарок Денису Попову.

На одного холостяка в киевском "Динамо" стало меньше. Защитник столичного клуба и сборной Украины Денис Попов женился на своей возлюбленной Дарье.

Пышная свадьба 22-летнего футболиста состоялась 21 декабря. На праздновании побывали некоторые одноклубники жениха, братья Суркисы, а также звезды украинской эстрады.

Однако не только профессиональные артисты развлекали гостей в этот вечер. Футболисты "Динамо" Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак и Богдан Леднев решили продемонстрировать свои вокальные таланты и вместе спели хит из российского криминального сериала "Бригада".

Ранее ТСН Проспорт выпустил материал, в котором рассказал, как футболисты УПЛ проводят зимний отпуск. Отметим, что весенняя часть сезона УПЛ начнется в конце февраля (базовая дата 19-го тура - 26 февраля).

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