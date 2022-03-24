Футболисты и тренерский штаб "Динамо" посетили раненых украинских военных (фото)

Столичный клуб пожелал героям скорейшего выздоровления.

Киевское "Динамо" решило поддержать бойцов Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения на войне с российскими оккупантами.

Игроки и тренерский штаб "бело-синих" посетили одну из больниц, чтобы лично пожать руки раненым украинским военным, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Олег Гусев, под руководством которого киевляне продолжают тренировочный процесс на Западе Украины, лично подарил каждой палате памятные сувениры и футболки, подписанные за несколько минут до этого каждым из его подопечных.

Динамовцы искренне пожелали раненым героям скорейшего выздоровления и пригласили их на первый же домашний матч команды в мирном Киеве.

ФК Динамо Киев

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" оказал гуманитарную помощь украинской армии.

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