Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Футболисты норвежского клуба устроили на стадионе секс-вечеринку: привели девушек и бегали по арене полуголыми

Дата публикации
Просмотры
86
Футболисты норвежского клуба устроили на стадионе секс-вечеринку: привели девушек и бегали по арене полуголыми

brann.no

Удивительно, но игрокам удалось избежать наказания.

Большой скандал разгорелся в норвежском футболе. Игроки клуба "Бранн" устроили секс-вечеринку прямо на клубном стадионе.

12 футболистов решили отметить переход в команду новичка, собравшись на ужин. Мероприятие затянулось и продолжилось тем, что игроки пригласили на стадион четырех девушек.

В последствии на арене футболисты занялись сексом с ними и бегали полуголыми по полю. Вечеринка завершилась около пяти часов утра, сообщает Tv2.no.

Информацию о загуле своих футболистов уже подтвердили в "Бранне". Интересно, что клуб не стал наказывать своих игроков.

  • В турнирной таблице Чемпионата Норвегии "Бранн" занимает последнее, 16-е место. В активе команды 7 очков после 14 поединков.
  • При этом "Бранн" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию. Команда дважды выиграла в Кубке Норвегии и дважды сыграла вничью в Чемпионате страны.
Следующая публикация