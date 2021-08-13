Футболисты норвежского клуба устроили на стадионе секс-вечеринку: привели девушек и бегали по арене полуголыми

Футболисты норвежского клуба устроили на стадионе секс-вечеринку: привели девушек и бегали по арене полуголыми

Удивительно, но игрокам удалось избежать наказания.

Большой скандал разгорелся в норвежском футболе. Игроки клуба "Бранн" устроили секс-вечеринку прямо на клубном стадионе.

12 футболистов решили отметить переход в команду новичка, собравшись на ужин. Мероприятие затянулось и продолжилось тем, что игроки пригласили на стадион четырех девушек.

В последствии на арене футболисты занялись сексом с ними и бегали полуголыми по полю. Вечеринка завершилась около пяти часов утра, сообщает Tv2.no.

Информацию о загуле своих футболистов уже подтвердили в "Бранне". Интересно, что клуб не стал наказывать своих игроков.

В турнирной таблице Чемпионата Норвегии "Бранн" занимает последнее, 16-е место. В активе команды 7 очков после 14 поединков.

При этом "Бранн" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию. Команда дважды выиграла в Кубке Норвегии и дважды сыграла вничью в Чемпионате страны.

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