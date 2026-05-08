Футболисты "Реала" дважды подрались перед Эль Классико: детали громкого скандала

Орельен Чуамени и Федерико Вальверде / © Associated Press

Футболисты мадридского "Реала" Орельен Чуамени и Федерико Вальверде подрались дважды за два дня перед матчем чемпионата Испании против "Барселоны".

Об этом сообщает авторитетное испанское издание Marca.

В среду, 6 мая, во время тренировки между Чуамени и Вальверде возникла ссора, которая переросла в драку и продолжилась дальше в раздевалке. В конце концов, футболистов удалось разнять, однако конфликт на этом не исчерпался.

В четверг, 7 мая, на утренней тренировке "сливочных" Вальверде отказался пожать руку Чуамени. После тренировки между ними снова началась драка в раздевалке, во время которой Федерико получил сильный удар, который привел к рассечению. Уругваец вынужден был обратиться к врачам — они наложили ему швы.

На фоне громкого скандала "Реал" объявил об открытии дисциплинарного производства против Вальверде и Чуамени.

"Учитывая события, произошедшие на тренировке первой команды, приняли решение открыть дисциплинарные дела в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Чуамени. Клуб своевременно сообщит о решениях по обоим делам после завершения соответствующих внутренних процедур", — говорится в официальном заявлении мадридского клуба.

Позже "Реал" также сообщил, что Вальверде получил черепно-мозговую травму, а сам вице-капитан "бланкос" в соцсетях заявил, что повредил голову, когда случайно ударился о стол.

"Во время дискуссии в раздевалке я случайно ударился о стол, получив небольшой порез на лбу, что требовало протокольного визита в больницу. Мой партнер ни в коем случае не бил меня, и я тоже этого не делал, хотя понимаю, что вам проще поверить в то, что мы подрались или что это было намеренно, но этого не было", — написал Федерико на своей странице в Instagram.

За четыре тура до конца сезона "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Барселоны" на 11 очков.

Уже в воскресенье, 10 мая, каталонцы могут оформить чемпионство. Для этого им достаточно не проиграть "Реалу" в домашнем Эль Классико. Поединок на стадионе "Камп Ноу" начнется в 22.00 по киевскому времени.

