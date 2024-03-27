Футболисты сборной Грузии после выхода на Евро-2024 напомнили об оккупированных Россией территориях (видео)

Грузинская сборная впервые в истории завоевала право сыграть на континентальном первенстве.

Футболисты сборной Грузии во время празднования выхода на Евро-2024 вместе с фанатами напомнили о территориях своего государства, которые оккупировала Россия.

Так, на улицах Тбилиси игроки грузинской сборной и болельщики скандировали "Абхазия – это Грузия" и "Самачабло – это Грузия".

Отметим, что эти территории международно признаны частью Грузии, однако с 2008 года находятся под оккупацией РФ. Самачабло – историческая область Грузии, частью которой является Южная Осетия.

Just your daily reminder from the lads that Abkhazia and Samachablo are Georgia!❤️ pic.twitter.com/PwxlKtHzUT — Georgian Footy (@GeorgianFooty) 27 марта 2024

Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу. В плей-офф отбора к Евро-2024 команда Вилли Саньоля сначала победила Люксембург (2:0), а затем в серии пенальти одолела Грецию (0:0).

На Евро-2024 грузинская национальная команда посоревнуется в группе F с Турцией, Португалией и Чехией.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Напомним, что сборная Украины также пробилась на Евро-2024. В решающем матче команда Сергея Реброва одержала волевую победу над Исландией (2:1). Соперниками "сине-желтых" на предстоящем континентальном турнире будут Румыния, Словакия и Бельгия.

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