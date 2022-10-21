Футболисты сборной Ирана просят ФИФА отстранить их от ЧМ-2022: подробности скандала

На ЧМ-2022 по футболу, стартующему уже через месяц в Катаре, может не оказаться сборной Ирана.

Иранские футболисты и спортивные чиновники написали письмо в ФИФА с просьбой отстранить национальную сборную их страны от участия в Чемпионате мира-2022.

Об этом сообщила журналистка и активистка Масих Алинеджад.

Футболисты недовольны тем, что в стране нарушаются права женщин.

"ФИФА запретила России принять участие в международных соревнованиях из-за вторжения в Украину и нарушения прав человека. Мы уважаем эту позицию ФИФА, и надеемся, что она не терпит бессмысленных убийств и пыток тысяч невинных гражданских лиц. Мы, иранские спортсмены, просим вас применить то же самое" решение по Исламской Республике Иран", – говорится в сообщении.

После смерти 22-летней Махса Амини, скончавшейся после задержания иранской полицией за неправильное ношение хиджаба, по стране прокатилась волна протестов. В письме иранских футболистов также говорится, что женщин "систематически исключают из футбольной экосистемы в Иране".

Чемпионат мира состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Украины не сумела пройти квалификации на мундиаль, проиграв в решающем матче раунде плейоф команде Уэльса (0:1). Интересно, что Уэльс и Иран попали в одну группу на ЧМ-2022.

Иранские беспилотники в войне против Украины

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе, хотя и отрицает это. Чтобы снять "обвинения" о поставках, там заявляют о готовности к диалогу с Украиной. В Кремле также врут, мол, не располагают информацией о покупке иранских беспилотников.

Впрочем, российский чиновник в прямом эфире на одном из пропагандистских государственных каналов оговорился, что дроны-камикадзе РФ берет из Ирана.

В Крым прибыли иранские военные, обучающие россиян пользоваться дронами. Украина знает об их пребывании, а ВСУ даже дважды наносили по ним удары, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

За сотрудничество с агрессором Россией Европейский Союз 20 октября утвердил санкции против Ирана.