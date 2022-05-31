Футболисты сборной Шотландии поддержали Украину перед очной битвой в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Футболисты сборной Шотландии поддержали Украину перед очной битвой в плей-офф отбора на ЧМ-2022

Игроки соперника украинской сборной в полуфинале квалификации на Чемпионат мира-2022 поделились ожиданиями предстоящего матча.

В среду, 1 июня, шотландцы встретятся с "сине-желтыми" в полуфинальном поединке плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В преддверии матча свою поддержку Украине и ее футболистам выразили игроки шотландской сборной - защитник лондонского "Арсенала" Киран Тирни и хавбек "Селтика" Каллум Макгрегор.

Они отметили, что сейчас каждый поддерживает Украину из-за ужасной полномасштабной войны, которую начала Россия. Однако "дарить" Украине победу на футбольном поле никто не собирается - обе команды мотивированы бороться за выход на мундиаль.

"Мы набрали хороший ход, состав уверен в себе. Мы точно можем это сделать, я на 100% верю в ребят. Но это будет очень тяжелый матч против Украины. Это топовая команда с замечательными футболистами.

Каждый их поддерживает из-за этой ужасной войны против России. На футбольном же уровне оба коллектива хотят попасть на чемпионат мира", - сказал Тирни.

"Мы понимаем ситуацию и сочувствуем ей. Каждый день вы включаете новости и видите, что что-то еще происходит. Это действительно ужасная ситуация. Все разговоры во время подготовки к игре, вероятно, будут вокруг этого, но важно, чтобы мы понимали, что у нас есть работа.

Когда обе команды выйдут на поле, они будут одинаково мотивированы, чтобы пройти дальше. Нам просто нужно подходить к игре профессионально", - передает слова Макгрегора Reuters.

Матч Шотландия - Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Победитель одноматчевого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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