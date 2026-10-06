Футболисты сборной Украины эмоционально прокомментировали поражение от Венгрии в Лиге наций

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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Футболисты сборной Украины эмоционально прокомментировали поражение от Венгрии в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Номинально домашний для "сине-желтых" поединок из-за войны с российскими оккупантами состоялся на стадионе имени Антона Малатинского в словацкой Трнаве.

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Команда Андреа Мальдеры потерпела поражение со счетом 1:2. Украинцы пропустили на старте второго тайма, затем на 83-й минуте отыгрались, но уже через две минуты венгры забили решающий гол.

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Илья Крупский

"Если честно, трудно что-то комментировать. Есть ощущение незавершенности. Мы неплохо играли, атаковали, однако чуть-чуть не повезло, где-то не доиграли. Будем бороться, ведь впереди у нас еще два матча, которые могут все перевернуть. Хочу попросить прощения у болельщиков, которые приехали на стадион, и у тех, кто смотрел матч по телевизору. К сожалению, мы не смогли порадовать вас результатом. Постараемся это сделать в следующих поединках".

Роман Яремчук

"Я считаю, честно говоря, что мы провели очень хороший первый тайм, действительно контролировали матч, создавали моменты. Я чувствовал в этот момент, что нам нужно поставить точку, забить мяч, потому что соперник воспользуется своей атакой и забьет. В итоге так и произошло. Потом мы вроде бы исправили ситуацию, поверили в то, что можем победить — и нас снова поймали на контратаке, мы пропустили".

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Эдуард Сарапий

"Мы отдали все силы на поле, поэтому за саму игру нам точно не стыдно. В первом тайме чувствовалось, что мы доминируем, много владели мячом и создавали моменты. К сожалению, снова подвела реализация. В первом пропущенном голе где-то потеряли концентрацию. Надо было играть компактнее, ведь даже малейшие ошибки соперник не прощает. Что касается второго гола — как и в матче с Северной Ирландией, снова подача — и снова в нашей штрафной площадке игроков соперника больше, чем нас. Так не может быть".

Игорь Краснопир

"Есть горечь именно от такого матча, когда у соперника реально два момента, и они их реализуют. А у нас есть много возможностей и много остроты, но, к сожалению, почему-то не влетает".

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В другом поединке 4-го тура этого квартета Северная Ирландия дома сыграла вничью с Грузией (0:0).

После четырех туров сборная Украины (4 очка) занимает третье место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Лидером квартета является Северная Ирландия (8 пунктов). Венгрия (7 баллов) идет второй. Грузия (2 балла) находится на последней строчке.

Заключительные матчи группового раунда Лиги наций украинцы сыграют во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Венгрии перед матчем против Украины отреагировал на скандал с российской песней.

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