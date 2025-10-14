Футболисты сборной Украины прокомментировали победу над Азербайджаном в отборе к ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Футболисты сборной Украины Олег Очеретько и Валерий Бондарь прокомментировали сложную победу над Азербайджаном (2:1) в матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

"Да, они хорошо защищались и нам было тяжело раскрыть их оборону. Мы должны были играть в свой футбол и все. Мы устали, сейчас в дорогу. Все с улыбками едут домой. Главное – победа", – заявил Очеретько.

"Главная задача была завоевать три очка. С этим справились и порадовали болельщиков, которые пришли на матч. Что сказал тренер перед моим выходом на замену? Ничего в игре не менять, как играли тактически так, надо было по схеме 4-1-4-1. Выходил крайним защитником играть", – сказал Бондарь.

Также Валерий поделился настроем команды на заключительные матчи группового этапа отбора ЧМ-2026 против Франции и Исландии.

"Тренер сказал, что все может быть, поэтому настраиваемся на первое место", – заявил Бондарь.

Отметим, что в предыдущих матчах квалификации на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

В другом матче 4-го тура группы D сборная Исландии дома сыграла вничью с Францией (2:2).

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Заключительные матчи группового этапа отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проведет в ноябре этого года: 13 ноября "сине-желтые" на выезде сыграют с Францией, а 16 ноября примут Исландию.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.