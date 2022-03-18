Футболисты сборной Украины создали фонд гуманитарной и военной помощи

Игроки "Динамо" и "Шахтера" работают во благо украинского народа.

Футболисты сборной Украины учредили фонд гуманитарной и военной помощи.

Об этом у себя в соцсетях сообщил вратарь киевского "Динамо" Георгий Бущан.

Кроме него, к созданию фонда присоединились два его одноклубника - Сергей Сидорчук и Николай Шапаренко, а также три игрока донецкого "Шахтера" - Тарас Степаненко, Николай Матвиенко и Сергей Кривцов.

"Объединяемся и помогаем друг другу ради победы Украины. Сегодня вместе с Тарасом Степаненко, Сергеем Сидорчуком, Николаем Матвиенко, Николаем Шапаренко и Сергеем Кривцовым решили рассказать о нашем фонде. Сначала каждый помогал собственноручно, но со временем увидели, что объединять усилия более эффективно.

Фонд разделен на две части: гуманитарную и военную. Мы собираем запросы со всей Украины и передаем проверенным людям в Испании и Италии - сейчас это наши основные партнеры, возможно, со временем география расширится. Дальше организуется логистика для перевозки вещей в Украину, что сейчас непросто, но для украинцев нет ничего невозможного. Наши герои доказывают каждый день.

На фото часть помощи (500 аптечек Ifak aids, 50 бронежилетов (защита 4+) и 5 тепловизоров), которые едут в Одессу, Марьинку и Николаев. Слава Украине", - написал Бущан на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что под Киевом погиб украинский футболист, ушедший защищать государство от российских оккупантов.

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