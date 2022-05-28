Футболисты сборной Украины встретились с детьми-переселенцами перед сверхважным матчем с Шотландией

Футболисты сборной Украины встретились с детьми-переселенцами перед сверхважным матчем с Шотландией

Сборная Украины по футболу продолжает готовиться к решающим матчам за выход на Чемпионат мира-2022. "Сине-желтые" приняли в своем лагере в Словении детей, которые вынуждены были покинуть родину из-за российского вторжения.

После 90-минутной двусторонней игры украинскую сборную ждал приятный сюрприз. Около 150 детей, которые из-за полномасштабной войны с Россией выехали из Украины, посетили расположение национальной команды.

Юные украинцы привезли с собой рисунки, которые подарили игрокам и тренерам. Дети изобразили то, что они чувствуют сейчас сильноее всего - стремление к победе Украины и желание вернуться домой, сообщает официальный сайт УАФ.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Маленькие гости тоже не остались без подарков. Футболисты оставили свои автографы на мячах, сине-желтых флагах и фотографиях, а также сфотографировались с каждым желающим.

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поблагодарил всех словенцев за теплый прием украинцев, которые вынуждены находиться вдали от родного дома.

"Мы очень благодарим за вашу поддержку, внимание и заботу. Знаем, что наши земляки очень хотят вернуться домой, но в Украине все еще опасно, прежде всего для детей и женщин. Поэтому нашим украинцам хочу пожелать терпения. Верим в наши вооруженные силы, которые вернут мир на нашу землю. Мы же едем играть в Глазго и могу вас заверить: ребята сделают все, чтобы попасть на Кубок мира", - передает слова Петракова пресс-служба УАФ.

Фото: УАФ

Капитан национальной команды Андрей Пятов от имени всей команды поблагодарил детей и их родителей за поддержку.

"Мы рады подарить детям хоть одну улыбку на лице и хотим пожелать нам всем мирного неба и только победы. Україна понад усе!" - сказал Пятов.

Сборная Украины поборется за выход на ЧМ-2022

Матч Шотландия - Украина состоится 1 июня на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Начало поединка - в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого противостояния выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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