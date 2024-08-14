Футболисты шведского клуба побрились налысо ради капитана, который борется с раком: эмоциональное видео

В Сети завирусилось видео, как футболисты шведского клуба "Кальмар АИК" побрились налысо, чтобы поддержать капитана команды Маркуса Германа, который борется со смертельной болезнью.

Этим летом у Германа обнаружили рак. Он прошел химиотерапию, в результате чего потерял все волосы. В сложный для него период жизни его одноклубники решили проявить солидарность и тоже избавились от волос на голове.

Игроки и члены тренерского штаба записали видео, на котором все побрились налысо. Когда Герман вошел в раздевалку и увидел это, то не смог сдержать слез.

Кроме того, один из одноклубников Маркуса набил на руке татуировку с его инициалами.

Vi står enade и kampen mot cancer! #fuckcancer pic.twitter.com/J81mD6pVzc – Kalmar AIK FK (@KalmarAIKFK) August 7, 2024

Отметим, что "Кальмар АИК" выступает в пятом дивизионе чемпионата Швеции.

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