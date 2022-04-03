Футбольная федерация Нидерландов собрала средства для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны

Футбольная федерация Нидерландов собрала средства для украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны

"Оранье" не осталось в стороне от событий в Украине.

Футбольная федерация Нидерландов провела благотворительный аукцион, чтобы собрать деньги для переселенцев из Украины.

Нидерланды выставили на торги через платформу MatchWornShirt все подписанные футболки своих игроков с поединков против Дании (4:2) и Германии (1:1), а также по два экземпляра футболок с автографами всех футболистов. На футболках были изображены флаги стран, участвовавших во встречах, а также Украины.

В общей сложности было выручено 104 681 евро. 79% от этой суммы (82 698 евро) поступят нидерландской федерации, которая направит их ЮНИСЕФ, а в свою очередь покроет потребности украинских переселенцев.

Напомним, тренер "Тернополя" и бывший капитан сборной Украины Дмитрий Забирченко принял участие в сборе средств на защиту Украины от российских оккупантов.

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