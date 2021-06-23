"Футбольная магия существует": Зеленский эмоционально отреагировал на выход сборной в 1/8 Евро-2020

Президент подчеркнул, что наша сборная проходит дальше "не без доли везения, но точно — заслуженно".

Президент Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на исторический выход нашей сборной в 1/8 финала Евро-2020.

Об этом он написал в Facebook и Тwitter.

Президент отметил, что футбольная фортуна вернула Украине долг за все разы, когда была несправедливой. В качестве примера глава государства привел незасчитанный гол в ворота Англии на Евро-2012.

"Поэтому сегодня мы проходим дальше не без доли везения, но точно — заслуженно. У наших ребят появляется шанс доказать, что все это время мы просто разминались. И я уверен, что в 1/8 вы покажете свой настоящий, крутой футбол, к которому все мы привыкли. Верим в вас! Верим в команду! Верим в Украину", — написал Зеленский.

Он добавил, что никогда в жизни не верил в магию — до сегодня.

"Сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует. Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи!", — подытожил президент.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории вышла в плейоф Чемпионата Европы. "Сине-желтым" помогли национальные команды Швеции и Испании. Первая в матче третьего тура группы E обыграла Польшу, а вторая разгромила Словакию.

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